artykuł dodany 17.04.2017 do działu Fotografia prasowa

Jak fotografować smartfonem. Pięć zasad dobrego zdjęcia

Agnieszka Stańczuk

Studio 111



fot. Lenovo Moto

Zapoznaj się z funkcjami w telefonie

Stosuj zasadę trójpodziału



Zdjęcie bez zachowania trójpodziału [fot. Lenovo Moto]



Zdjęcie z zachowaniem trójpodziału [fot. Lenovo Moto]

Unikaj stosowania zoomu



Zdjęcie zrobione blisko obiektu [fot. Lenovo Moto]



Zdjęcie zrobione z dalszej odległości przy użyciu maksymalnego zoomu [fot. Lenovo Moto]

Postaw na dobre oświetlenie

Obrabiaj rozsądnie

Każdy reporter ma w telefonie aparat. Jednak żeby nie świecić oczyma przed wydawcą za jakość zdjęć, nie mówiąc już o pomyśle sprzedawania ich na stockach , warto poświęcić chwilę na podstawy. Bo smartfonem zdjęcia robi się jednak nieco inaczej, niż tradycyjnym aparatem, a unikanie efektu czerwonych oczu to zdecydowanie za mało.Każdy telefon posiada szereg dostępnych ustawień aparatu. Większość z nich umożliwia określanie balansu bieli, ISO czy ekspozycji. Jedną z dostępnych funkcji smartfonów jest automatyczne generowanie zdjęcia HDR, czyli obrazu o zwiększonym zakresie dynamiki jasności. Warto zapoznać się i przetestować możliwości naszego urządzenia. Znajomość funkcji zwiększy naszą świadomość sprzętu, przez co znacznie ułatwi nam posługiwanie się aplikacją i usprawni nasze poruszanie się w niej.Sprawdź, czy Twój smartfon wyposażony jest w wiele funkcji, takich jak możliwość edytowania czy nakładanie HDR.Nawet najbardziej ostre zdjęcie nie zachwyci i nie przyciągnie wzroku, jeżeli będzie się charakteryzowało złą kompozycją. Jest ona najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na atrakcyjność zdjęcia. Podstawową zasadą udanego kadru jest reguła trójpodziału. Zgodnie z nią obraz należy dzielić na dziewięć równych części w taki sposób, aby dwie linie biegły pionowo a dwie poziomo. Przecięcie tych linii to tzw. mocne punkty. To na nich powinny znajdować się najważniejsze detale zdjęcia. Ponadto wszystkie elementy sceny, które mają dla nas znaczenie należy ustawiać na liniach trójpodziału.Większość telefonów tylko udaje, że ich aparaty posiadają zoom. W rzeczywistości wyposażone są w obiektywy stałoogniskowe. Oznacza to, że podczas przybliżania tylko kadruje i rozciąga jego fragment. Zamiast powiększać obraz na ekranie telefonu, lepiej podejść do fotografowanego obiektu, aby efektywnie wykorzystać pełne możliwości.Źle dobrane i ustawione oświetlenie może zepsuć każde zdjęcie. Najgorsze warunki towarzyszą fotografowaniu w nocy. W zdjęcia wkradają się szumy, barwy tracą swoje nasycenie a kontrast drastycznie spada. Aby ograniczyć ten niekorzystny efekt, należy poszukać jasnych obiektów, które doświetlą fotografowany przedmiot od przodu. Ważne jest, aby światło nie było skierowane bezpośrednio w stronę matrycy.Zasada ta obowiązuje szczególnie podczas pogodnych dni, kiedy to fotografowanie pod słońce może całkowicie zniszczyć nasze zdjęcie. Przy portretach oraz fotografowaniu małych przedmiotów przydatna może okazać się… biała kartka papieru odpowiednio ustawiona przed obiektem. Światło odbite od takiej prowizorycznej blendy równomiernie doświetli obiekt tworząc bardzo ładny efekt „jak ze studia”.W dobie Instagrama łatwo przesadzić z obróbką zdjęcia. Większość telefonów posiada w systemie możliwość dopasowywania kontrastu, balansu bieli czy nakładania filtrów. Mogą one nadać zdjęciu charakter i poprawić nieco kolory, jednak należy stosować je z umiarem. Nieumiejętne rozmycie nie zastąpi nam dużej głębi ostrości a wzmocniona sepia nie doda zdjęciu artyzmu. Oba pokazane poniżej zdjęcia zostały obrobione podczas standardowej edycji zdjęć dostępnej w naszym smartfonie.Wszystkie zdjęcia zostały wykonane smartfonami Lenovo Moto.