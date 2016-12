ogłoszenie ważne do 7.11.2016, czyli jest już nieaktualne

Redaktor/dziennikarz platformy informacyjnej - bezpłatna praktyka/staż

NewsMap sp. z o.o.

Oferujemy:

• praktykę przy innowacyjnym projekcie medialnym na skalę światową;

• szkolenie z obsługi platformy informacyjnej oraz zakresu pracy redaktora;

• pomoc w wypełnieniu dokumentów związanych z praktyką studencką;

• pracę w elastycznych godzinach;

• referencje po odbyciu praktyki;

• realną możliwość zatrudnienia w skład redakcji NewsMap.pl po odbyciu praktyki.



Obowiązki:

• praktyka w miejscu zamieszkania przy aktualizowaniu interaktywnej platformy informacyjnej za pomocą dostarczonych narzędzi;

• geolokalizowanie wydarzenia na mapie;

• redagowanie treści w oparciu o źródło informacji;

• prowadzenie kont na portalach społecznościowych.



Wymagania:

• dobra znajomość mapy Polski i świata;

• umiejętność redagowania krótkich i zwięzłych tekstów w oparciu o źródło informacji;

• rozumienie tekstu pisanego w języku angielskim i umiejętność napisania krótkiej notki na jego podstawie;

• obycie w środowisku internetowym w zakresie portali informacyjnych i społecznościowych;

• samodyscyplina i szybkość podejmowania decyzji;

• chęć dołączenia do młodego środowiska biznesowego;

• dostęp do szybkiego łącza internetowego;

• mile widziana znajomość środowiska CMS Wordpress.





Praktyka odbywać się będzie w wcześniej umówionych godzinach. Początek szkoleń oraz praktyki w październiku 2016 r. Okres odbywania praktyki do indywidualnego ustalenia. Dla najbardziej zaangażowanych praktykantów proponujemy stałą współpracę przy tworzeniu platformy informacyjnej. Prosimy o przesyłanie CV za pośrednictwem adresu e-mail a.rosinski@newsmap.pl wraz z następującą klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"