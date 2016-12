ogłoszenie ważne do 21.10.2016, czyli jest już nieaktualne

Bezpłatny staż dziennikarski w ogólnopolskim portalu internetowym

kiwiportal.pl

Co będziesz robić?



Twoim głównym zadaniem będzie reprezentowanie naszego portalu podczas imprez muzycznych / kulturalnych / sportowych odbywających się w Twoim mieście oraz objętych przez nasz serwis patronatem medialnym.



Oczekujemy także rozeznania w wydarzeniach oraz imprezach odbywających się w Twoim miejscu zamieszkania oraz zgłaszania nam tych najciekawszych.



Osoby lubiące brać udział w różnego rodzaju imprezach mogą ubiegać się o akredytacje na dowolne wydarzenia, którymi są zainteresowane. Z każdej imprezy objętej przez nas patronatem medialnym bądź na którą uzyskana została akredytacja wymagamy napisania recenzji/wykonania fotorelacji.



To nasze podstawowe wymagania. Nie będziemy jednak ograniczać osób bardziej ambitnych i kreatywnych. Wszyscy Ci, którzy mają lekkie pióro oraz smykałke do pisania mogą realizować się w naszym serwisie poprzez wyszukiwanie oraz przygotowywanie informacji prasowych, przeprowadzanie wywiadów z aktorami/muzykami, pisanie recenzji płyt/książek etc.



Oczekujemy:



· znajomości zasad polskiej pisowni



· lekkiego pióra



· aktywnego trybu życia



· zaangażowania i chęci zdobywania nowych umiejętności



Oferujemy:



· zdobycie cennego doświadczenia w zakresie działalności portali internetowych oraz dziennikarstwa



· możliwość bezpłatnego uczestniczenia w najciekawszych i największych imprezach oraz tych wybranych przez Ciebie



· zaświadczenie o odbyciu stażu oraz referencje



Oferowany staż jest bezpłatny.



Osoby zainteresowane rozpoczęciem stażu prosimy o przesłanie na adres info@kiwiportal.pl krótkiego listu motywacyjnego opisującego oczekiwania co do oferowanego stażu oraz kategorię zainteresowań.