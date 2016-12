ogłoszenie ważne do 15.09.2016, czyli jest już nieaktualne

Redaktor serwisu konserwatywno-liberalnego – praktyki, możliwość zatrudnienia - Kraków

MediaCreator, wydawca portali internetowych

Firma MediaCreator, wydawca portali internetowych szuka osoby do współpracy przy tworzeniu nowo powstającego serwisu polityczno-informacyjnego. Profil strony ukierunkowany na konserwatywny liberalizm. Możliwość zatrudnienia po odbyciu próbnych praktyk.

Miejsce pracy: ul. Łukasiewicza, Kraków



Zadania:

samodzielne tworzenie treści umieszczanej na portalu (aktualności, artykuły, felietony itd.)

samodzielne wyszukiwanie źródeł i materiałów potrzebnych do opracowania tekstów

publikacja treści, obsługa CMS



Wymagania:

lekkie pióro i bezbłędna polszczyzna

umiejętność pracy pod presją czasu

umiejętność tworzenia informacji prasowych

zainteresowania i poglądy zbieżne z nurtem konserwatywno-liberanym - współpraca z nami ma być przyjemnością, a nie obowiązkiem

bardzo dobra orientacja w aktualnych wydarzeniach w kraju i na świecie, zwłaszcza tych związanych z polityką i gospodarką (orientacja w tematyce prawnej, finansowej, związanej z nauką i nowymi technologiami)

sprawność w obsłudze komputera, łatwość wyszukiwania informacji i poruszania się w sieci

dobrze widziane doświadczenie redakcyjne i znajomość języka angielskiego



Kontakt: hr@prawdaobiektywna.pl



Prosimy o załączenie CV.



Zastrzegamy możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz.883 z późn. zm.).